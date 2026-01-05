Estefanía Bordoni

Es oriunda de Tornquist, provincia de Buenos Aires. Licenciada en Organización Industrial, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional.

Fue empleada ad honorem en el Hospital Municipal Dr. Alberto Castro. Después, entre 2016 y 2018, pasó a ser directora de salud del municipio de Tornquist. Luego, entre 2018 y 2019, ocupó el rol de secretaria privada del intendente Sergio Bordoni, su padre. Desde el año 2020 fue designada secretaria de Hacienda de la municipalidad.

En las elecciones 2023 fue electa concejal de Tornquist, ocupando la lista de Unión por la Patria en primer término. Tras un tiempo, dejó dicho lugar para ocupar nuevamente la secretaría de Hacienda y le ha tocado reemplazar por licencias al intendente.

En diciembre de 2025, asume en reemplazo de su padre, Sergio Bordoni, quien renunció para ocupar un cargo en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.