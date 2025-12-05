En el marco de la negociación política que acompañó la aprobación de la ley de endeudamiento bonaerense, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, obtuvo uno de los nuevos cargos de director asociado en el Banco Provincia, una figura creada en la reciente reforma de la Carta Orgánica. Como consecuencia, dejará la conducción municipal y será reemplazado por su hija, Estefanía Bordoni, quien completará el mandato hasta 2027.

Bordoni —un dirigente del Frente Renovador, alineado con Sergio Massa— ocupará uno de los tres puestos de directores asociados que se suman al esquema del Banco. Estos cargos, según la reforma aprobada, no tienen derecho a voto, pero sí contemplan sueldo, oficina y personal asignado. Junto a él ingresarán el radical Fernando Pérez y el macrista Adrián Urrelli.

La salida del jefe comunal abre paso a la asunción de su hija Estefanía, primera candidata a concejal en la lista que ganó en 2023. En los municipios bonaerenses, la cabeza de la nómina legislativa suele reservarse para figuras de máxima confianza, ya que ocupan el primer lugar en la línea de sucesión transcurrida la mitad del mandato. Ahora será ella quien quede al frente del distrito ubicado en el sudoeste bonaerense, cerca de los paisajes serranos de Villa Ventana.

Cómo queda integrado el nuevo directorio del Banco Provincia

La ampliación del directorio —que pasó de 8 a 9 miembros titulares— reconfiguró la representación política dentro de la entidad financiera. Según detalló DIB, la estructura quedará conformada por:

Cuatro directores vinculados directamente al gobernador Axel Kicillof : Carlos “Cuto” Moreno , Julio Pereyra , Alejandro Formento y Carlos Orsingher .

: , , y . Por el massismo, se suma Javier Osuna .

. Por La Cámpora , ingresa Martín “Rodra” Rodríguez .

, ingresa . También se incorpora Fernando Rozas , del bloque aliado Unión y Libertad .

, del bloque aliado . Desde el PRO, se designó a Matías Ranzini, mientras que el radicalismo ubicó al monzoísta Marcelo Daletto.

Además, habrá un cuerpo de síndicos sin voto: Gabriela Demaría —referenciada en Martín Insaurralde— y Laura González, de La Cámpora.

