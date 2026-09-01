Fabio Giovanettoni nacido en San Pedro el 21 de Mayo de 1966. Asumió oficialmente como Intendente en Diciembre de 2014 tras la renuncia de quien fue candidato a Jefe Comunal de su lista en 2013, Pablo Guacone.

Cursó sus estudios en esa ciudad, está casado con Patricia Velázquez y su trayectoria es reconocida por su actuación en el Cuerpo de Bomberos desde su adolescencia hasta llegar a ocupar la jefatura de esa institución.

En 2013, fue candidato a primer concejal del Frente Social por Buenos Aires que promovía el ex intendente y adhería en la provincia de Buenos Aires al Frente para la Victoria.

Fue precandidato por el mismo partido en una de las tres listas que compitieron en las PASO del domingo 9 de Agosto de 2015, aunque perdió ante la nómina de Julio Pángaro.

En 2022 es nombrado Director de Defensa Civil del municipio de San Pedro.