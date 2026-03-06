Fernando Herrmann

Fernando Augusto Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Desde hace 34 años, se desempeña como director ejecutivo del Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), firma de la que también es socio, dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Por medio del Decreto 47/2026 publicado en el Boletín Oficial, fue designado desde enero de 2026 secretario de Transporte de la Nación en reemplazo de Luis Pierrini, quien presentó la renuncia al cargo por motivos personales.

Según su perfil laboral, estaba especializado, hasta asumir la conducción de la Secretaría de Transporte, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios”.