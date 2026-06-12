Fernando Oscar Rozas

Nació en San Martín, Buenos Aires, el 3 de diciembre de 1973. Es abogado, egresado de la Universidad de Belgrano (UB), especializado en Administración Pública. Realizó estudios de posgrado en Derecho Administrativo (UB - 2004) y otro de Capacitación Docente (Universidad Nacional de Tres de Febrero - 2001).

Se destacó como profesor de Metodología de la Investigación, Derecho Constitucional y Teoría del Estado, de la Facultad de Derecho en la UB y de Derecho Constitucional Profundizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Ejerció de forma independiente la profesión y se desarrolló en la actividad empresarial por más de 25 años. Ocupó diversos cargos en el sector público y privado.

Tuvo un pasado en el duhaldismo y fue parte de la creación del Movimiento Productivo Argentino (MPA) en el 2001. En el año 2009 fue apoderado de la lista Unión PRO que postuló a Francisco de Narváez como diputado nacional.

Ocupando el 2º lugar en la lista de candidatos de la Alianza UDESO, accede a una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para el mandato 2011-2015. Fue apoderado del Partido Celeste y Blanco.

Ocupó el rol de asesor en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (2001 -2011) y jefe de Asesores de la Comisión de Industria (2001-2005).

En 2015, durante pocos meses, fue designado fiscal de Estado adjunto de la provincia. Ex Auditor general del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la primera parte del gobierno de María Eugenia Vidal, hasta 2018. Fue jefe de Gabinete de Asesores de Gustavo Ferrari, exministro de Justicia provincial (2016-2018).

Lanzó y lideró Unión Federal dentro del efímero espacio "Alternativa Federal" que encabezó Miguel Pichetto antes de las elecciones presidenciales 2019. Fue candidato a legislador bonaerense por Consenso Federal en la primera sección electoral en 2019. Fue asesor del Directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior entre 2019 y 2023.

En la actualidad conduce la agrupación "Rojo Punzó", la cual fue parte de La Libertad Avanza para las elecciones 2023.

Es director de Banco Provincia desde enero de 2026.

Publicación:

Es coautor de la obra “Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Comentada, concordada y anotada”, Editorial Scotti-Zabalía (2015).