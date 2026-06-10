Bajo el lema “Argentina Productiva”, legisladores y dirigentes de distintos espacios encabezados por el bloque de senadores bonaerenses de Unión y Libertad, Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, presentaron una agenda propia junto al diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Pichetto.

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En ese acto, llevado a cabo en el Hotel Brizo de La Plata este miércoles, según constató LANOTICIA1.COM a través de asistentes al encuentro, apareció sorpresivamente Sergio Berni, senador provincial y jefe de bloque de Unión por la Patria. Según comentó Kikuchi, pasó “para saludar a Miguel”, en referencia al experimentado legislador nacional ya que no figuraba en la invitación al evento.

HOY - LA PLATA | Evento "Argentina productiva" en el Hotel Brizo: el diputado @MiguelPichetto, los senadores bonaerenses @CarlosKikuchi y Sergio Vargas en un acto con un centenar de personas en su gran mayoría economistas, legisladores y concejales. El jefe de bloque de Unión por… pic.twitter.com/iWEuOJ8jX3 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) June 10, 2026

El nuevo ámbito de debate que se alienta desde Unión y Libertad busca reunir referentes de diferentes sectores en torno a una agenda centrada en la producción, el empleo y el desarrollo económico. También dijeron presente el economista Eduardo Setti y el director de Banco Provincia y exdiputado provincial, Fernando Rozas. El incipiente armado político ya tuvo un primer encuentro en marzo entre los exaliados de Javier Milei y Pichetto, donde también estuvo Emilio Monzó, exdiputado.

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La jornada contó con exposiciones de Pichetto, Kikuchi, Rozas y Setti, mientras que Vargas tuvo a su cargo la moderación del debate orientado a intercambiar miradas sobre la situación económica, la producción, el empleo y los desafíos que enfrenta el país.

Kikuchi fue el encargado del diagnóstico con cifras que reflejan la crisis económica, con foco en la producción y, en especial, la provincia de Buenos Aires donde “cerraron 5700 empresas y se perdieron 132000 puestos de trabajo”.

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Setti, ex Secretario de Finanzas de la Nación, se desempeña como economista referente y director en la Fundación Encuentro. En su exposición, habló sobre lo que significará “abandonar el país” en cuanto a la obra pública porque “si las rutas se abandonan -dice- es incalculable levantar eso” porque para la economía funcione se necesitan las rutas rentables.

En tanto que Rozas, abogado con trayectoria en varios cargos públicos, trazó un diagnóstico al asegurar que “el Gobierno Nacional tiene una dispersión, una falta de de comprensión o entendimiento de lo que es la macroeconomía, de los números globales que hacen a un Estado, a un país soberano y la microeconomía, que es la economía real, que es la economía que todos nosotros vemos de lunes a domingo”.

“Nosotros desde el Banco Provincia, por ejemplo, tenemos números que son alarmantes. Tenemos un promedio de salarios, sobre todo en el sector público, que ronda casi el 1,2 millón”, mencionó Rozas, lo cual “no llega a cubrir, prácticamente, una canasta básica alimenticia y con alquiler, menos”.

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Y agregó: “Como decía recién el Chino (Kikuchi), estamos ante la peor crisis industrial, peor que la pandemia y comparado con niveles del 2001, por pérdida de competitividad, por ingreso indiscriminado de las importaciones, cuestiones que hacen pura y exclusivamente a lo que es el entramado de movilidad social ascendente de este país y lo fue durante muchísimos años, que es el empleo.”

“Como empresario PYME de la provincia de Buenos Aires, que le pasa lo mismo que le pasa a todos los que hoy tratando de, no digo ganar, de sostener sus empresas y tratar de no echar gente porque la gente que trabaja en esas empresas y, sobre todo, en las PYMES, son empleados que trabajan hace toda la vida. Despedir a una persona de esas no es lo mismo que despedir a un empleado en GP Morgan. Acá no sabemos esa persona, si lo tenemos que despedir, ¿Dónde van a conseguir trabajo?", concluyó.