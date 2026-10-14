Francisco "Barba" Gutiérrez

Sindicalista y político argentino, nació en La Boca, Buenos Aires, el 24 de octubre de 1951, aunque residió toda su vida en la ciudad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires.

Comenzó su actividad política y sindical durante la década del '70, como obrero metalúrgico en la fábrica SAIAR, allí se integró a la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), ligada a Montoneros. Fue delegado en la Comisión Interna y Secretario General de la Coordinadora de Gremios en Lucha, de la Regional Sur.

En agosto de 1975, fue detenido por la Policía, estuvo desaparecido durante días y fue torturado, hasta que fue reconocido como preso político cuya liberación se produjo recién en 1983 ante la llegada de la democracia.

En 1984 ganó las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes, seccional en donde más tarde fue electo Secretario General. También fue secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de la República Argentina y de la UOM.

Entre 1990 y 1996, fue Secretario General de la CGT Regional que abarca los distritos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

En 2000, junto con el cura Luis Farinello, integró el Polo Social, un movimiento popular, progresista, político y sindical a través del cual llegó a Diputado Nacional en 2001.

En 2005, fue convocado a formar parte de la lista de diputados nacionales del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, que llevó a Cristina Kirchner como candidata para renovar su mandato como Senadora Nacional.

Durante 2007, se presentó como candidato a Intendente de Quilmes por el Polo Social, asociado al Frente para la Victoria. Ganó las elecciones con el 29% de los votos, superó en un 2,11% al intendente Sergio Villordo, que buscaba la reelección. Asumió el cargo el 10 de diciembre de 2007.

En octubre de 2011 fue reelecto en el cargo con el 37.16% de los votos. En 2015 fue por un nuevo mandato pero el candidato a intendente de Cambiemos en Quilmes, Martiniano Molina, le ganó la intendencia.

En 2022 tras 38 años al frente de la seccional Quilmes de la UOM, fue derrotado por su exaliado Adrián Pérez.