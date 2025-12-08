Gladys Noemí Humenuk nació en Buenos Aires el 1 de enero de 1973. Es Licenciada en Dirección y Comercialización de Empresas, por la Universidad de Palermo.

En el ámbito privado, se desempeñó en empresas vinculadas al Grupo Corporación América, propiedad de Eduardo Eurnekian, en cargos gerenciales como jefa de Control de Gestión en Aeropuertos Argentina y Bodega del Fin del Mundo.

Su primera participación electoral fue en las elecciones legislativas de 2023, cuando integró la lista de candidatos a senadores nacionales por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, acompañando a Juan Nápoli, pero ninguno de los dos fue electo.

La funcionaria es de confianza de los hermanos Javier y Karina Milei. "Es una de mis mejores amigas, ella y Sandra Pettovello son mis mejores amigas", la describió el presidente en una de los primeros días en la Casa Rosada mientras transmitía en vivo a través de sus redes sociales desde el despacho.

En diciembre de 2023 fue designada Subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo las órdenes de Karina. Renunció al cargo en octubre de 2024, de acuerdo con el Decreto 946/2024.​

En octubre de 2024 asumió como directora del Correo Argentino.

En las elecciones legislativas 2025 se postuló como candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires (cuarto lugar) en la lista de La Libertad Avanza que encabezó Diego Santilli, y resultó electa.