La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la reforma laboral con 135 votos afirmativos y 115 negativos. El proyecto, promovido por el Gobierno nacional, regresará al Senado tras las modificaciones incorporadas en comisión, entre ellas la eliminación del artículo que cambiaba el régimen de licencias por enfermedad.

Ads

En ese escenario, la mirada bonaerense cobra peso: ¿cómo votaron los diputados que representan a la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor cantidad de bancas en el Congreso?

Puede interesarte

Quiénes votaron a favor

Entre los legisladores bonaerenses que acompañaron la iniciativa se encuentran representantes de La Libertad Avanza, el PRO y otros bloques aliados:

Ads

Pablo Ansaloni (LLA)

Karina Banfi (ADB)

Bertie Benegas Lynch (LLA)

Alejandro Carrancio (LLA)

Giselle Castelnuovo (LLA)

María Florencia De Sensi (PRO)

Eduardo Falcone (MID)

Sergio Figliuolo (LLA)

Alejandro Finocchiaro (PRO)

Álvaro García (LLA)

María Luisa González Estevarena (LLA)

Gladys Humenuk (LLA)

Lilia Lemoine (LLA)

Johanna Sabrina Longo (LLA)

Lorena Macyszyn (LLA)

Guillermo Montenegro (LLA)

Miriam Niveyro (LLA)

Joaquín Ojeda (LLA)

Sebastián Pareja (LLA)

María Lorena Petrovich (LLA)

Karen Reichardt (LLA)

Cristian Ritondo (PRO)

Javier Sánchez Wrba (PRO)

Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA)

Santiago Santurio (LLA)

Rubén Darío Torres (LLA)

Hernán Urien (LLA)

Patricia Vásquez (LLA)

Andrea Fernanda Vera (LLA)

Martín Yeza (PRO)

El oficialismo logró el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales para alcanzar la media sanción

Puede interesarte

Quiénes votaron en contra

Por la provincia de Buenos Aires, rechazaron la reforma legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios:

Ads

Santiago Cafiero (UxP)

Carlos Castagneto (UxP)

Nicolás del Caño (FIT-U)

Romina Del Plá (FIT-U)

Fernanda Díaz (UxP)

Mónica Frade (CC)

Sebastián Galmarini (UxP)

María Teresa García (UxP)

Juan Grabois (UxP)

Ramiro Gutiérrez (UxP)

Pablo Juliano (PU)

Máximo Kirchner (UxP)

Jimena López (UxP)

Mario Manrique (UxP)

Juan Marino (UxP)

Nicolás Massot (EF)

Fernanda Miño (UxP)

Matías Molle (UxP)

Roxana Monzón (UxP)

Cecilia Moreau (UxP)

Hugo Moyano (UxP)

Marcela Marina Pagano (CO)

Sergio Omar Palazzo (UxP)

Miguel Ángel Pichetto (EF)

Horacio Pietragalla Corti (UxP)

Néstor Pitrola (FIT-U)

Luciana Potenza (UxP)

Agustina Propato (UxP)

Marina Dorotea Salzmann (UxP)

Sabrina Selva (UxP)

Vanesa Siley (UxP)

Julia Strada (UxP)

Jorge Taiana (UxP)

Rodolfo Tailhade (UxP)

Victoria Tolosa Paz (UxP)

Nicolás Trotta (UxP)

M. Elena Velázquez (UxP)

Luana Volnovich (UxP)

Hugo Yasky (UxP)

Natalia Zaracho (UxP)

La votación dejó en evidencia una fuerte división política que también atravesó a la representación bonaerense en el Congreso.

Con la media sanción ya obtenida, el debate volverá ahora al Senado. Allí se definirá si la reforma laboral queda definitivamente aprobada o si sufre nuevos cambios. Mientras tanto, el mapa de votos en Diputados muestra con claridad cómo se posicionó cada legislador de la provincia más poblada del país frente a una de las leyes más discutidas del año.