Joaquín Patricio Ojeda

Nació el 23 de enero de 1991. Es oriundo de Junín y profesor de inglés.

Forma parte de la agrupación juvenil "Las Fuerzas del Cielo", espacio alineado con el presidente Javier Milei. "Soy militante de este gobierno desde el primer momento, porque junto a los 14 millones de argentinos que se hicieron oír en las urnas en 2023, entendí que la única forma de cambiar este país era mediante reformas profundas. Por eso elegimos a Milei, el único con la convicción inquebrantable para llevarlas a cabo", dice en su presentación.

Fue designado titular de la oficina de PAMI (Unidad de Gestión Local XXXI) en Junín, desde 2025.

En las elecciones 2025 se presentó como candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo tercer lugar) en la lista de La Libertad Avanza, que encabezó Diego Santilli, y resultó electo.