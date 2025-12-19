José Ignacio "Cote" Rossi

Nació el 6 de diciembre de 1978 en Chascomús. Estudió Diseño de Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata.

Fue trabajador de FADECYA, empresa del rubro metalúrgico en Chascomús. Integra la agrupación "La Cámpora" y es el referente de la Quinta Sección.

Ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2015 por el Frente Para la Victoria, por la Quinta Sección Electoral. Fue reelecto en 2019 en representación del Frente de Todos.

En enero de 2024 fue designado vicepresidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.

En las elecciones 2023, fue candidato a diputado provincial por la Quinta representando a Unión por la Patria, pero no resultó electo, y quedó como suplente. Al asumir Gustavo Pulti como concejal de General Pueyrredón, a partir de diciembre de 2025, Rossi asume en su reemplazo con mandato hasta 2027.