En una nueva sesión, la Cámara de Diputados bonaerense recibió a tres nuevos legisladores. Además se aprobó la renuncia de la vicegobernadora Verónica Magario a la banca que obtuvo en las elecciones del 7 de septiembre.

En lugar de la actual titular del Senado, asumió este martes en la bancada oficialista de Unión por la Patria la diputada María Silvina Nardini, de Ensenada. Su jura fue especial y nombró a Mario Secco, intendente de Ensenada, ya que forma parte de su sector dentro del oficialismo.

https://t.co/6ioCHZb2ry en la Legislatura | Jura de Silvina Nardini como diputada provincial: "Por mis hijas, el pueblo de Ensenada y el mejor intendente y dirigente de su historia Mario Secco, por el pueblo de la provincia de Buenos Aires, por la educación pública, con Hebe... pic.twitter.com/pIJ91Cm7a5 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 16, 2025

“Por mis hijas, por el pueblo de Ensenada y el mejor intendente de su historia, Mario Secco, por el pueblo de la Provincia, por la educación pública, por los 30.000 desaparecidos y por la lucha irrenunciable hasta que en el pueblo reine la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa por nuestra soberanía, sí juro”, enfatizó Nardini.

En la sesión también se efectuó la jura del diputado y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, con el espacio propio “Hechos”.

Por otro lado, el camporista José “Cote” Rossi reemplazó a Gustavo Pulti en la bancada oficialista. El dirigente marplatense asumió como concejal de General Pueyrredón.

Rossi juró “por una democracia verdadera, con Cristina libre"

En tanto, en la oposición, María Fernanda Coitinho asumió formalmente la banca que dejó vacante Gustavo Coria quien pidió licencia para asumir un cargo en el Ministerio del Interior, dirigido por Diego Santilli. El dato de color lo aportó el ramo de flores que le regaló el esposo a Coitinho con motivo de su cumpleaños.

Foto: Lanoticia1.com

En tanto se definieron otras dos vicepresidencias. Detrás del presidente Alejandro Dichiara, ya se había definido a Alexis Guerrera y Mariano Cascallares, de Unión por la Patria, Agustín Forchieri, del PRO, y Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza.

A ellos se sumaron hoy Matías Civale, de Unión Cívica Radical, y Blanca Alessi, de Unión y Libertad, la única mujer de las máximas autoridades de la cámara.

Proyectos aprobados

Antes del tratamiento de varios proyectos de ley, el debate pasó por la reforma laboral y el caso del fentanilo contaminado.

Diputados de La Libertad Avanza, el peronismo, la izquierda y el PRO se expresaron sobre proyectos de declaración que finalmente no fueron aprobados. Los cruces fueron sobre la utilidad del proyecto del gobierno de Javier Milei. Los que defendieron la norma fueron los representantes del espacio libertario y del PRO.

https://t.co/6ioCHZauC0 en la Legislatura | @nsotelolar (LLA): "La reforma que impulsa el gobierno de @JMilei es una que crea empleo formal y digno. Las normas jurídicas y la industria del juicio genera miedo a invertir". pic.twitter.com/zth2iNx0dr — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 16, 2025

https://t.co/6ioCHZauC0 en la Legislatura | @monschlotthauer (FIT):

"Estamos cansados de los discursos de un empresariado que no hace más que ganar y llorar"

"No van a crear trabajo, es mentira, como era de que iban a dolarizar los salarios" pic.twitter.com/XDGO1co8Ek — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 16, 2025

Finalmente se aprobaron: