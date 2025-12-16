Legislatura: Quiénes son los Diputados que faltaban asumir y ya juraron y qué otros cargos se definieron
La cámara baja tuvo una nueva sesión, quizás, la última del año. Tras licencias y renuncias, quiénes son los reemplazos. Los proyectos aprobados.
En una nueva sesión, la Cámara de Diputados bonaerense recibió a tres nuevos legisladores. Además se aprobó la renuncia de la vicegobernadora Verónica Magario a la banca que obtuvo en las elecciones del 7 de septiembre.
En lugar de la actual titular del Senado, asumió este martes en la bancada oficialista de Unión por la Patria la diputada María Silvina Nardini, de Ensenada. Su jura fue especial y nombró a Mario Secco, intendente de Ensenada, ya que forma parte de su sector dentro del oficialismo.
“Por mis hijas, por el pueblo de Ensenada y el mejor intendente de su historia, Mario Secco, por el pueblo de la Provincia, por la educación pública, por los 30.000 desaparecidos y por la lucha irrenunciable hasta que en el pueblo reine la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa por nuestra soberanía, sí juro”, enfatizó Nardini.
En la sesión también se efectuó la jura del diputado y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, con el espacio propio “Hechos”.
Por otro lado, el camporista José “Cote” Rossi reemplazó a Gustavo Pulti en la bancada oficialista. El dirigente marplatense asumió como concejal de General Pueyrredón.
Rossi juró “por una democracia verdadera, con Cristina libre"
En tanto, en la oposición, María Fernanda Coitinho asumió formalmente la banca que dejó vacante Gustavo Coria quien pidió licencia para asumir un cargo en el Ministerio del Interior, dirigido por Diego Santilli. El dato de color lo aportó el ramo de flores que le regaló el esposo a Coitinho con motivo de su cumpleaños.
En tanto se definieron otras dos vicepresidencias. Detrás del presidente Alejandro Dichiara, ya se había definido a Alexis Guerrera y Mariano Cascallares, de Unión por la Patria, Agustín Forchieri, del PRO, y Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza.
A ellos se sumaron hoy Matías Civale, de Unión Cívica Radical, y Blanca Alessi, de Unión y Libertad, la única mujer de las máximas autoridades de la cámara.
Proyectos aprobados
Antes del tratamiento de varios proyectos de ley, el debate pasó por la reforma laboral y el caso del fentanilo contaminado.
Diputados de La Libertad Avanza, el peronismo, la izquierda y el PRO se expresaron sobre proyectos de declaración que finalmente no fueron aprobados. Los cruces fueron sobre la utilidad del proyecto del gobierno de Javier Milei. Los que defendieron la norma fueron los representantes del espacio libertario y del PRO.
Finalmente se aprobaron:
- Reforma de la ley de adopción
- Proyecto de ley que modifica el artículo 2° de la Ley 12.490 y sus modificatorias, de creación de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia de Buenos Aires.
- Proyecto de ley que regula el uso de los teléfonos celulares y las pantallas tecnológicas en las aulas de los establecimientos educativos de gestión estatal y privada del nivel secundario de la Provincia.
- Proyecto de ley que declara personalidad destacada en los términos del artículo 5° de la Ley 14.622, a Ian Galo Lescano.
- Con modificaciones el proyecto de ley que modifica el artículo 2° de la Ley 15.386, Régimen Previsional especial para oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas y se gira al Senado.
