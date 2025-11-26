El pedido de licencia del diputado Gustavo Pulti, referente marplatense de Unión por la Patria, abrió un movimiento clave en la Legislatura bonaerense. El exintendente dejará su banca desde el 10 de diciembre para asumir como concejal en General Pueyrredón, y ese corrimiento habilita el regreso del dirigente camporista José Ignacio “Cote” Rossi, de fuerte referencia en la organización que conduce Máximo Kirchner.

Pulti —alineado con el gobernador Axel Kicillof dentro del espacio Movimiento Derecho al Futuro— fue electo concejal el 7 de septiembre con el 19,09% de los votos al frente de Acción Marplatense. Aunque su mandato como diputado vencía en 2027, decidió volver a Mar del Plata para reposicionarse políticamente con vistas a competir por la intendencia en 2027. “Es una acción coordinada directamente con Axel”, remarcaron desde su entorno, en línea con la estrategia del Gobernador para fortalecer su presencia en la ciudad.

Ese regreso al Concejo Deliberante también vuelve a mover la interna local con el sector de La Cámpora, encabezado por Fernanda Raverta. La disputa por la conducción del peronismo marplatense es histórica y este movimiento vuelve a encenderla.

Quién es “Cote” Rossi, el dirigente que vuelve a la Cámara

José Ignacio “Cote” Rossi es un dirigente nacido el 6 de diciembre de 1978 en Chascomús. Estudió Diseño de Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata y trabajó en FADECYA, una empresa metalúrgica de su ciudad.

Su militancia lo llevó a convertirse en uno de los referentes históricos de La Cámpora en la Quinta sección. En diciembre de 2015 asumió su primera banca en la Cámara de Diputados de la Provincia, dentro del Frente para la Victoria, y en 2019 fue reelecto por el Frente de Todos, donde mantuvo un perfil activo y de cercanía territorial.

Durante su paso anterior por la Legislatura presidió la Comisión de Asuntos Culturales y fue parte del armado de protocolos para reactivar la actividad cultural durante la pandemia. Su regreso no solo le devuelve una banca a la organización que conduce Máximo Kirchner, sino que también recompone el equilibrio interno dentro del peronismo bonaerense en un año en que comienza a discutirse el mapa de poder rumbo a 2027.

Con la vuelta de Rossi, La Cámpora recupera una voz fuerte en Diputados justo cuando el oficialismo atraviesa un proceso de reordenamiento interno y tensiones territoriales en toda la Provincia.