Juan José Fabiani

Nació el 15 de mayo de 1981. Hijo de Eduardo Fabiani, exdiputado nacional, y es además referente de La Cámpora en Almirante Brown. En 2012 fue nombrado jefe de la oficina de ANSES de Presidente Perón.

Fue presidente del Partido Justicialista de Almirante Brown, electo en 2013. Concejal electo por el Frente para la Victoria en las elecciones legislativas de ese año. Nombrado Jefe de ANSES en Burzaco en 2015. Designado Presidente del Concejo Deliberante. Reelecto concejal en 2017 con la lista de Unidad Ciudadana.

En diciembre de 2019 presentó su renuncia como Presidente del HCD, pidió licencia como concejal para asumir como Secretario de Gobierno del Municipio, con Mariano Cascallares al frente de su segundo mandato.

En diciembre de 2021, Cascallares presentó un pedido de licencia y asumió como diputado provincial. Por lo tanto a Fabiani, quien fue primer concejal electo en las elecciones 2019, le corresponde ocupar el cargo de jefe comunal de forma interina.

En diciembre de 2025 Mariano Cascallares asume como diputado provincial y es nuevamente reemplazado por Fabiani al frente de la jefatura del Municipio de Brown.