El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles la inauguración de un jardín de infantes y del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 76 en Longchamps, partido de Almirante Brown. Del acto participaron la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el diputado Mariano Cascallares y el intendente interino Juan José Fabiani, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Durante la recorrida, Kicillof destacó la importancia de continuar con la expansión de la infraestructura educativa pese al contexto nacional. “Es un verdadero orgullo estar hoy inaugurando dos establecimientos educativos en Almirante Brown: a contramano de un Gobierno nacional que no cree en la educación pública, seguimos invirtiendo y alcanzamos ya los 295 nuevos edificios escolares en la provincia”, afirmó.

En la misma línea, cuestionó la paralización de obras por parte de Nación: “Cuando el Gobierno nacional nos habla de la libertad de mercado como la única salida, lo que hace es profundizar las desigualdades. Dicen que así se alcanza el superávit, pero no están ahorrando plata: cuando frenan la construcción de 80 escuelas están arruinando el futuro de miles de pibes y pibas bonaerenses”.

El jardín de infantes inaugurado está ubicado en el barrio Yapeyú y contará con una matrícula proyectada para 90 alumnos. Dispone de tres aulas con baños incorporados, SUM, cocina y patio, y fue equipado íntegramente por la Fábrica de Mobiliario Escolar Pública de la Provincia.

Por su parte, la Escuela Secundaria N° 76 presentó su nuevo edificio, una ampliación que permitirá que los 300 estudiantes cuenten por primera vez con un espacio propio. Hasta ahora, la institución funcionaba compartiendo instalaciones con la Escuela Primaria Nº 21. El nuevo inmueble incluye seis aulas y dependencias destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, subrayó que estas obras representan “una verdadera política de Estado” y que la alegría de la comunidad educativa “impulsa a seguir trabajando de forma mancomunada con el municipio”.

El diputado Mariano Cascallares celebró la presencia del Gobernador y remarcó que “la Provincia y el municipio sostienen a la educación pública como una de sus políticas centrales”, pese a las dificultades presupuestarias. En esa línea, Fabiani agregó: “Creemos en un Estado presente que invierte en la educación pública porque es la principal herramienta de transformación para nuestra comunidad”.

El director de la Secundaria Nº 76, Daniel Báez, calificó la jornada como “histórica” y destacó que la obra representa “inversión en oportunidades, inclusión y esperanza para los jóvenes”.

Antes de finalizar, Kicillof reiteró el compromiso provincial: “Estamos convencidos de que ningún pibe puede quedarse sin escuela. No va a ser fácil, pero vamos a seguir trabajando para que todos y todas tengan las mismas oportunidades”.

Del acto participaron además la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; y el senador provincial Federico Fagioli.