Karina Isabel Menéndez

Quién es
Nació el 1 de julio de 1970 en Parque San Martín, Merlo, provincia de Buenos Aires. Hasta el momento de reemplazar a Gustavo Menéndez se desempeñó como secretaria de Desarrollo e Integración Social de Merlo. Su esposo es Lucas Scarcella, funcionario del municipio de Merlo.
En 2017, encabezó la lista de Unidad Ciudadana que triunfó en el distrito con el 49,6% de los votos y, en 2019, fue electa primera concejal.
En diciembre de 2021 renunció a su cargo ejecutivo en Desarrollo e Integración Social para asumir la banca y poder suceder a su hermano, que pasó a ser titular de Grupo BAPRO.
En las elecciones 2023 volvió a encabezar la lista del peronismo que lideró su hermano como candidato a intendente, siendo ambos reelectos. Desde marzo de 2026, es elegida por sus pares como presidenta del Concejo Deliberante.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
Merlo
Frente de Todos
Merlo
Distancia a la plata90 Km
Cantidad de habitantes524.207
Superficie170 km²
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