La Noticia 1
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Ex Intendente

Ex Intendente

Karina Isabel Menéndez

Quién es

Nació el 1 de julio de 1970 en Parque San Martín, Merlo, provincia de Buenos Aires. Hasta el momento de reemplazar a Gustavo Menéndez se desempeñó como secretaria de Desarrollo e Integración Social de Merlo. Su esposo es Lucas Scarcella, funcionario del municipio de Merlo.

En 2017, encabezó la lista de Unidad Ciudadana que triunfó en el distrito con el 49,6% de los votos y, en 2019, fue electa primera concejal.

En diciembre de 2021 renunció a su cargo ejecutivo en Desarrollo e Integración Social para asumir la banca y poder suceder a su hermano, que pasó a ser titular de Grupo BAPRO.

En las elecciones 2023 volvió a encabezar la lista del peronismo que lideró su hermano como candidato a intendente, siendo ambos reelectos. Desde marzo de 2026, es elegida por sus pares como presidenta del Concejo Deliberante.

Trayectoria política

  • Actualidad

    Ex Intendente

    Merlo

    Frente de Todos

Merlo

  • Distancia a la plata

    90 Km

  • Cantidad de habitantes

    524.207

  • Superficie

    170 km²

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