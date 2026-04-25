Luis Alberto Ontiveros es oriundo de Ezeiza. Tiene estudios de Licenciatura en Informática, con mención en enseñanza (Universidad Nacional de Lanús) y Profesor en técnicas informáticas (Instituto Superior del Profesorado Joaquin V. Gonzalez).

Ejerció como vicedirector de Escuelas Técnica y Secundaria, Docente de nivel secundario e Inspector/Supervisor de enseñanza de nivel secundario. En la actualidad se encuentra jubilado.

Es vecino de La Matanza y desde 2022 ejerce el rol de coordinador de La Libertad Avanza en dicho distrito, bajo el ala política de Sebastián Pareja, diputado y presidente de LLA en provincia de Buenos Aires. Casado con Lorena Ramos, concejal y jefa de bloque de LLA.

En las elecciones bonaerenses 2025, se presentó como candidato a diputado por la Tercera sección electoral (tercer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo.