El diputado bonaerense Luis Ontiveros, referente libertario y docente de formación, lanzó duras críticas al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires al asegurar que “estamos formando alumnos para un mundo que ya no existe”.

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En una entrevista con Infobae, el legislador apuntó contra el régimen académico vigente y sostuvo que prioriza la promoción por sobre el aprendizaje real. Según explicó, la flexibilización de criterios, la menor exigencia y el debilitamiento de la evaluación generan lo que definió como una “ficción educativa”.

“Lo importante pasa a ser que el alumno avance, no que aprenda. Se diluye la repitencia y se institucionaliza la baja exigencia”, cuestionó. En esa línea, advirtió que esta lógica deriva en egresados que no cuentan con las herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo actual.

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Formación docente y brecha con el mundo real

Ontiveros también puso el foco en la situación de los profesorados y en la falta de actualización frente a los cambios tecnológicos. Señaló que existe una desactualización en contenidos, didáctica y uso de nuevas tecnologías, especialmente en relación con la inteligencia artificial.

“Los profesorados están desfasados de la realidad del aula. Falta formación sólida y herramientas para trabajar con tecnología”, afirmó. En ese sentido, advirtió que muchos docentes terminan improvisando ante situaciones para las que no fueron preparados.

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A su vez, remarcó que el sistema termina adaptándose al alumno en lugar de exigirle superarse, lo que —según planteó— impacta en la calidad educativa y en la autoridad pedagógica. “La inclusión es necesaria, pero no puede ser a costa de la calidad. Incluir no es bajar la vara”, sostuvo.

Entre las principales falencias, mencionó la falta de desarrollo de pensamiento crítico, resolución de problemas y competencias digitales, y alertó sobre la brecha entre la formación actual y las demandas del mundo laboral.

“El sistema les hace creer a los estudiantes que están preparados, pero el mundo real les demuestra lo contrario”, concluyó.