La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo proyecto que busca modificar los requisitos para acceder a cargos municipales. Diputados de La Libertad Avanza presentaron una iniciativa para habilitar a ciudadanos desde los 18 años a ser concejales.

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El proyecto fue impulsado por el legislador Pablo Morillo, junto a sus pares Luis Ontiveros y Juanes Osaba, y propone modificar parcialmente la Ley 14.523 para adecuar el requisito etario a la mayoría de edad vigente.

De aprobarse, podrán ser candidatos a concejal “todos los ciudadanos mayores de dieciocho años, que sepan leer y escribir y sean vecinos del distrito”, siempre que acrediten al menos un año de residencia previa. Para los extranjeros, el texto mantiene condiciones específicas dado que deberán contar con cinco años de residencia y estar inscriptos en el registro correspondiente.

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La iniciativa busca saldar una deuda normativa que, según sus autores, se arrastra desde hace más de una década. En ese sentido, también plantea que el Poder Ejecutivo convoque a un plebiscito, tal como establece la ley vigente desde 2013, instancia que nunca se concretó.

Actualmente, la Constitución bonaerense, que data de 1889, fija en 25 años la edad mínima para ser concejal, mientras que para ser diputado provincial se requieren 22 años y para consejero escolar alcanza con ser mayor de edad.

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Morillo sostuvo que la propuesta apunta a modernizar el sistema político y ampliar la participación ciudadana. “La normativa actual mantiene parámetros desactualizados que no reflejan las transformaciones sociales”, argumentó.

En esa línea, los legisladores libertarios señalaron que el rol de concejal es el vínculo más directo entre el Estado y la comunidad, por lo que permitir el acceso a jóvenes desde los 18 años podría fortalecer la democracia local y promover una mayor renovación generacional en los espacios de representación.