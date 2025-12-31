María Alejandra Serra

Es contadora, egresada de UADE. Hija de Roberto Serra, titular del Partido Justicialista de Daireaux y exfuncionario municipal.

Fue electa concejal de Daireaux en 2019 y reelecta en 2023. En su segundo mandato ocupó el primer lugar de la lista, acompañando al intendente Alejandro Acerbo, en Unión por la Patria. Fue presidenta del bloque oficialista en el Concejo y suplantó a Acerbo por diferentes licencias de vacaciones.

Desde diciembre de 2025, asume como intendenta interina de Daireaux, en reemplazo de Acerbo quien fue electo diputado de la provincia de Buenos Aires, tal como establece la Ley orgánica de municipalidades.