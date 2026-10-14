María Luján Fiego nació en Tandil el 7 de enero de 1971. Cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrada Familia, ubicado en dicho distrito. Es Licenciada en Educación Religiosa por la Universidad Fasta, y diplomada en Antropología por la misma casa de altos estudios. También es diplomada en Gestión Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional y especializada en Gestión Comunal por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública.

En los últimos años se ha capacitado en gestión, diseño e implementación de políticas públicas, técnica legislativa, liderazgo, mediación y conflicto, Administración Pública y nuevas tecnologías aplicadas al Estado. Desde hace más de tres décadas ejerce como docente en todos los niveles de educación, tanto de gestión pública como privada.

En el año 2021, junto con un grupo de vecinos –liderado por Gonzalo Santamarina-, funda el Partido Vecinal Acción Tandilense, siendo vicepresidente del mismo y por el cual fuera candidata en ese mismo año.

En 2023, tras el acuerdo entre Acción Tandilense y La Libertad Avanza, es candidata a concejal de Tandil y resultó electa pasando a integrar el bloque Acción Tandilense - LLA.

En las elecciones legislativas bonaerenses 2025 se presenta como candidata a senadora en cuarto lugar por la quinta sección de la alianza La Libertad Avanza, y quedó como suplente. En octubre de 2026, asume como senadora provincial en reemplazo de Guillermo Montenegro quien pide licencia para volver a la intendencia de General Pueyrredón.