En su cuarta sesión ordinaria, el Senado bonaerense le concedió el pedido de licencia a Guillermo Montenegro, del bloque PRO, quien deja su banca para volver a vestir el traje de intendente en Mar del Plata.

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Su reemplazo es la tandilense María Luján Fiego, dirigente que responde directamente al titular del partido de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Este martes a la tarde en la legisladora ya asumió la banca que dejó Montenegro. Con este cambio, el PRO pasará de cinco a cuatro senadores, mientras que los libertarios sumará una banca y llegarán a once.

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Fiego nació en Tandil el 7 de enero de 1971. Cursó los estudios primarios y secundarios en el Colegio Sagrada Familia de Tandil.

Es Licenciada en Educación Religiosa por la Universidad Fasta, y diplomada en Antropología por la misma casa de altos estudios. También es diplomada en Gestión Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional y especializada en Gestión Comunal por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública.

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En los últimos años se ha capacitado en gestión, diseño e implementación de políticas públicas, técnica legislativa, liderazgo, mediación y conflicto. Administración Pública y nuevas tecnologías aplicadas al Estado. Desde hace 29 años ejerce como docente en todos los niveles de educación tanto de gestión pública como privada.

En el año 2021, junto con un grupo de vecinos –liderado por Gonzalo Santamarina-, funda el Partido Vecinal Acción Tandilense, siendo vicepresidente del mismo y por el cual fuera candidata en ese mismo año.

En 2023 es candidata a concejal y resultó electa pasando a integrar el bloque Acción Tandilense - LLA. En el año 2025 se presenta como candidata a senadora en cuarto lugar por la quinta sección.

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En octubre de 2026, asume como senadora provincial en reemplazo a Montenegro quien pide licencia para volver a la intendencia de General Pueyrredón.