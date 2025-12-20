Senador Provincial
María Luz Bambaci
Quién es
Es oriunda de Punta Alta, Coronel Rosales. Se la vinculó al sector del PRO que responde a Patricia Bullrich. Entre 2016 y 2018 fue directora de promoción de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda. A partir de 2019 fue Directora Nacional de Población en el Renaper.
En las elecciones 2023 fue candidata a Senadora Provincial por Juntos por el Cambio, en la Sexta Sección electoral, pero no resultó electa.
A partir de 2024, fue designada directora de Relaciones Institucionales y Control de Gestión del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich.
En las elecciones 2025, fue candidata a Senadora Provincial por la alianza La Libertad Avanza, en la Primera sección electoral, y resultó electa por la lista que lideró Diego Valenzuela.
Trayectoria política
Actualidad
Senador Provincial
Buenos Aires
La Libertad Avanza
36,9% de los votos