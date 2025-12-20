La Noticia 1
Diputado Provincial

María Silvina Nardini

Quién es

Ha sido docente en escuelas públicas. Pertenece al Frente Grande, cuyo referente en provincia es el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Fue Secretaria Administrativa del Consejo Escolar y luego electa consejera escolar (2007). Desde 2011 ha sido concejal del sekismo en Ensenada. Fue presidenta del bloque.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a diputada por la Tercera sección electoral, representando a Fuerza Patria, pero no resultó electa. Al renunciar la vicegobernadora Verónica Magario a la banca obtenida, Nardini asume ante el lugar vacante.

Trayectoria política

  • Actualidad

    Diputado Provincial

    Buenos Aires

    Unión por la Patria

    54,02% de los votos