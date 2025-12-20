María Silvina Nardini

Ha sido docente en escuelas públicas. Pertenece al Frente Grande, cuyo referente en provincia es el intendente de Ensenada, Mario Secco.

Fue Secretaria Administrativa del Consejo Escolar y luego electa consejera escolar (2007). Desde 2011 ha sido concejal del sekismo en Ensenada. Fue presidenta del bloque.

En las elecciones bonaerenses 2025 se presentó como candidata a diputada por la Tercera sección electoral, representando a Fuerza Patria, pero no resultó electa. Al renunciar la vicegobernadora Verónica Magario a la banca obtenida, Nardini asume ante el lugar vacante.