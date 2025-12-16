La vicegobernadora y titular del Senado bonaerense presentó la renuncia a su banca de diputada por la Tercera sección electoral, cargo al que accedió como primera candidata en las elecciones del 7 de septiembre.

En el caso de renuncia, su reemplazo es quien le sigue en la lista, Silvina Nardini, del Frente Grande de Ensenada, es decir, del sector del intendente Mario Secco.

Por lo pronto este martes a las 16, la Cámara de Diputados bonaerense llevará adelante una nueva sesión. Allí asumirá su banca Manuel Passaglia, electo por la Segunda sección representando a su nuevo espacio Hechos, y los reemplazos de Gustavo Pulti (UxP) y Nahuel Sotelo (La Libertad Avanza)

Mientras tanto, persiste la incertidumbre en torno a la sesión especial solicitada por el kirchnerismo en el Senado, que debía ser convocada por Magario.

Hasta el momento, no convocó formalmente a la sesión requerida y, según trascendió en ámbitos legislativos, no habría intención de hacerlo en lo inmediato.

La falta de sesiones en el Senado durante diciembre podría tener consecuencias concretas dado que dos proyectos claves perderían estado parlamentario si no son tratados antes de fin de año. Por un lado, el proyecto para la creación de una empresa bonaerense de emergencias, que fue aprobado en julio del año pasado en Diputados, y, por otro, la iniciativa vinculada a la industria farmacéutica en el ámbito de la salud, que obtuvo media sanción en diciembre del año pasado.