Marina Salzmann

Marina Dorotea Salzmann nació el 13 de mayo de 1990. Hija del ex intendente Enrique “Quito” Salzmann (PJ) que gobernó Marcos Paz durante dieciséis años. Es Licenciada en Ciencia Política (UBA). Cursó una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación (FLACSO) y un posgrado en liderazgo político (CIAS).

Es una de las directoras del Centro de Estudios "Atenea". En dicho ente investiga sobre problemáticas sociolaborales, desigualdad de género en el mundo del trabajo y en educación.

Pertenece al Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. En 2019 fue electa concejal de Marcos Paz, por el Frente de Todos, y en 2023 fue reelecta para dicho cargo.

En las elecciones 2025 se presentó como candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires (décimo cuarto lugar) en la lista de Fuerza Patria, que encabezó Jorge Taiana, y resultó electa convirtiéndose en la primera dirigente de Marcos Paz en llegar a una banca de Diputado nacional.