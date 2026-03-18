Marisa Pirillo

Abogada, egresada de la UBA. Nació en Merlo y reside en Morón, provincia de Buenos Aires. Tuvo un paso por el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Ocupó cargos como empleada en la municipalidad de Morón, entre 2016 y 2023.

Dentro de La Libertad Avanza responde al titular del partido en la provincia y armador, Sebastián Pareja. A partir de 2024 es designada en la UGL XXIX PAMI (Morón).

En las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, fue candidata a senadora provincial (cuarto lugar) representando a la primera sección electora por la lista de La Libertad Avanza. Si bien no resultó electa, quedó como primera suplente.

En el marco de la sesión preparatoria del 26 de febrero de 2026, asume como senadora de la Provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Diego Valenzuela quien pidió licencia.