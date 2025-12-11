La exsenadora bonaerense Daniela Reich fue designada como secretaria de Capital Humano por el intendente en uso de licencia, Diego Valenzuela, en el gabinete de Tres de Febrero. La incorporación se produce en un contexto de reacomodamientos políticos a nivel local y nacional, mientras el propio Valenzuela aguarda una definición del presidente Javier Milei para integrarse al Gobierno nacional en un área vinculada al control migratorio.

Reich, quien debió dejar la Cámara alta provincial por la ley que limita las reelecciones indefinidas, ocupaba una banca desde 2017 y fue además titular del PRO bonaerense. Su desembarco en el municipio ocurre luego de quedar fuera de las listas electorales de 2023 y marca su regreso a la gestión pública a través de la secretaría de Capital Humano, definida por el Ejecutivo local como “la primera y única del país”.

La llegada de Reich coincide con el reordenamiento interno del municipio. Con Valenzuela de licencia por su reciente asunción como senador bonaerense, la intendencia quedó en manos de Rodrigo Aybar, quien ocupa el cargo de manera interina. Aybar había dejado en suspenso su rol como concejal para sumarse al Gobierno nacional, donde había sido impulsado por Valenzuela para desempeñarse primero en la Secretaría de Economía Social y luego en el Ministerio de Economía. Su regreso a Tres de Febrero responde ahora a la necesidad de cubrir la jefatura comunal.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la incorporación de Reich y la continuidad del proyecto político iniciado por Valenzuela. “Mismo sueño, mismo camino. Estas son las personas que van a seguir transformando Tres de Febrero y generando más buenas noticias”, señalaron desde las redes oficiales, destacando tanto la tarea de Aybar como el rol estratégico de Reich.

La designación de la exsenadora también se inscribe en el movimiento de fichas que impulsa Valenzuela mientras espera que Milei lo convoque para ocupar un puesto en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde podría desempeñarse en un área de control migratorio, ahora dentro de la órbita de esa cartera tras un reciente decreto presidencial. La afinidad del dirigente con Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y referente clave en el nuevo organigrama, alimenta esa posibilidad.

En paralelo, su banca en el Senado bonaerense será ocupada por Marisa Pirillo, funcionaria del PAMI en Morón.

Valenzuela tiene aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense bajo el ala libertaria. Sin embargo, el ministro del Interior, Diego Santilli, también busca revancha tras la disputa interna de 2023 y se posiciona en la misma dirección.