Matías Miguel De Urraza

Es magister en Finanzas Públicas, egresado de la UNLP. Trabajó tanto en el sector privado, siempre orientado a finanzas, contabilidad y administración, como el público.

En la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se desempeñó en diversas funciones desde 2011, como secretario relator en comisiones, secretario legislativo del bloque Frente Renovador (2016-2018) y asesor legislativo (2018, en adelante). En diciembre de 2023 fue nombrado por la cámara como Secretario de Participación Ciudadana.

En 2013 fue candidato a concejal del Frente Unidos por la Libertad y Trabajo, espacio que en ese entonces tenía como referente a Francisco De Narváez y a nivel seccional a Gonzalo Atanasof, pero no resultó electo.

Para las elecciones 2021 apoyó a través de la agrupación "Vecinos Unidos" a la lista de Diego Santilli, por Juntos, en La Plata. Finalmente dicho espacio se fusionó a LLA.

"Fue una de las primeras personas en La Plata en impulsar las ideas de La Libertad, cuando todos le decían loco a Javier Milei, él comenzó a trabajar para que el proyecto en la ciudad sea cada vez más conocido", dice su web personal. Actualmente es coordinador de La Libertad Avanza en La Plata (Octava Sección Electoral).

En las elecciones bonaerenses 2025, se presenta como candidato a senador por la Quinta sección electoral (tercer lugar), representando a la alianza La Libertad Avanza, y resultó electo.