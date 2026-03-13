Por Walter Albarracín

Senador Matías De Urraza, de qué se trata el proyecto reciente que ha presentado La Libertad Avanza sobre tasas municipales, en más de 100 municipios. Ha cosechado críticas también este proyecto, ¿qué les responde?

En primer lugar, es una posición política que tiene la Libertad de Avanza que vimos necesario que se presente en todos los municipios al mismo tiempo. El gran trabajo está en eso y es que 116 bloques en todos los municipios presentaron al mismo tiempo pedidos tanto de reducción como de eliminación de tasas que no tienen una contraprestación efectiva.

Ustedes saben que las tasas -necesariamente- tienen que tener una contraprestación para la cual se crean. Y ahí fue donde descubrimos que el 81% de las tasas que hay en la Provincia de Buenos Aires, que se cobran los municipios de la Provincia de Buenos Aires, no tienen contraprestación efectiva.

Y ahí fue donde empezamos a avanzar y nos encontramos con algunas que están totalmente obsoletas, como la tasa de COVID-19 en Morón, que es la tasa insignia que encontramos para este estudio. Eso es lo que de golpe genera un rechazo del lado del oficialismo provincial y algunos intendentes también. Nosotros lo que tenemos que explicar también es que no es que queremos desfinanciar los municipios, sino que no queremos que al ciudadano bonaerense le cobren por un servicio que no está recibiendo.

Pero los intendentes lo han tomado como una afrenta a la autonomía de poder cobrar estas tasas, ¿qué le responde a eso?

No, la afrenta no está. Si realmente quieren autonomía, los invito a que vengan al Senado Provincial, a la Cámara de Diputados, que vayan al Gobierno Provincial con una propuesta de autonomía municipal real, tener autonomía no es cobrar más o menos tasas.

Coincido con que tener dominio de los recursos, de alguna forma, es tener autonomía, pero no es tener más autonomía cobrar por una tasa COVID cuando no hay pandemia, como había hace cinco años. No podemos estar cobrando tasas por algo que podría llegar a suceder. Es el problema que tenemos. Ahora, si vamos a discutir autonomía real, vamos a tener que discutir todo el sistema impositivo.

¿También el sistema impositivo provincial?

Por supuesto. Pero también qué responsabilidades van a estar en cabeza de cada uno de los intendentes. ¿Van a administrar salud, educación y seguridad? ¿Cuáles son las cosas que ellos tienen capacidad de administrar o de ejecutar como política pública?

Bueno, ya han pasado unos días del discurso de Axel Kicillof en la Apertura de sesiones, está hoy en su última parte del Gobierno. ¿Qué mirada tiene de la gestión provincial?

La verdad que nosotros tenemos una mirada muy crítica, porque nos paramos del lado totalmente contrario al del Estado presente por estar presente. En el sentido de que si el Gobernador hablase de un Estado presente y el Estado tuviese eficiencia y eficacia para resolver los problemas de los bonaerenses, fantástico. Pero eso no está ocurriendo y lo vemos en déficit de infraestructura en los hospitales y en las escuelas que tienen que atender el Gobernador como primer frente.

Lo vemos también en que no se hizo cargo de los déficit atencionales que está teniendo IOMA en este momento. No se hace cargo de que la provincia está pagando un 4% en honorarios de abogados por la cantidad de juicios que está afrontando la provincia por su ineficacia. Vimos el otro día el embargo que había de 157.000 millones de pesos por el tema de los desechos cloacales en la región capital.

Vamos a terminar con el cáncer impositivo en la Provincia de Buenos Aires.

Mientras @JMilei extermina impuestos basura las tasas municipales crecen en la provincia que gobierna #Kicilost. — Matías de Urraza (@Matiasdeu) March 7, 2026

Pasando a otro tema, la coordinación política de La Libertad Avanza. ¿Cómo lo están viendo de cara al 27? Hay un referente en la provincia que es Sebastián Pareja, aunque tenga cuestionamientos después de lo que habían sido las elecciones de septiembre, reivindicándose luego en octubre. ¿Cómo está La Libertad Avanza Buenos Aires ahora?

Como todo espacio en crecimiento, tiene un proceso de ordenamiento interno, de división de funciones, de coordinación de equipo de trabajo. Tenemos bloques parlamentarios que han crecido mucho en su cantidad de miembros y en la diversidad de temas para atender.

La verdad que estamos preparados para gobernar la provincia de 2027, estamos formando los equipos de gobierno que van a ser parte de ese gobierno en el 2027.

Por otro lado estamos escuchando a los vecinos, o sea, estos 116 proyectos con los que empezamos esta conversación son fruto de casi 400 concejales que escuchan a los vecinos en los 120 distritos donde tenemos representación política institucional en los concejos deliberantes.

Sobre la figura de Pareja, ¿ustedes lo ven como alguien candidateable para el '27? ¿Son solamente especulaciones?

Es uno de los que está en la grilla. Es para mi gusto, por cómo veo su actuar, una persona con un liderazgo muy importante, con la capacidad de armar equipos muy grande, con una visión moderna de lo que queremos en LLA para la provincia, con mucha solidez también desde lo intelectual, con una visión territorial y comunicacional distinta, pienso que tiene grandes posibilidades de ser candidato.

En las últimas horas, hubo una polémica sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni por un viaje privado y también por un viaje en el avión presidencial con su esposa. ¿Tiene alguna opinión al respecto o aclaración?

La verdad, vi que hay noticias por todos lados, en los medios, sobre el tema. Me parece que es algo que, en este tipo de casos, tiene que aclarar a quien se le cuestiona y él sabrá bien dar las explicaciones del caso. La verdad que venimos de unos días de muchísimo trabajo, nosotros por este tema de las tasas, que siguen habiendo repercusiones, también porque estuvimos en Expoagro y muchas otras cosas más, con lo cual no pude interiorizarme bien en lo que estuvo sucediendo. Sé que hay algunos cuestionamientos, pero entiendo también nadie mejor que él para para saber dar respuesta a eso que le están cuestionando o consultando.

Usted es dirigente de la capital bonaerense, ¿qué opina de la gestión de Julio Alak? También se lo ha mencionado como alguien candidateable a gobernador.

Alak es una persona con mucha experiencia, está en su quinto mandato como intendente, pero también tiene una visión muy centrada en el casco urbano de la ciudad, es un municipio que ha crecido exponencialmente desde que él se fue hasta ahora que volvió, y la periferia merece una atención que él no le está dando.

Me parece que todavía La Plata tiene que crecer muchísimo más, es una ciudad con cuatro universidades, que tranquilamente podría ser pionera en todo el tema de inteligencia artificial, y todavía tenemos en la ciudad un retraso en las cuestiones administrativas muy grande. La verdad que todavía estoy esperando que arranque la gestión después de dos años, de donde lo único que hemos visto fue la inauguración de plazas en el casco urbano, cuando tenemos una periferia totalmente abandonada, con mucho bacheo que hay que hacer, con falta de luminaria, con mucha inseguridad. Parece que todavía hay mucho para dar en esta ciudad.

Siempre se ha mencionado un problema con las veredas en La Plata. ¿Siguen teniendo el mismo problema o eso se pudo mejorar?

La ciudad de La Plata es una ciudad muy agresiva para con los discapacitados y para con los niños que van en cochecito con sus padres, y lo sigue siendo. Ese es un problema muy difícil de resolver porque se respetan, en general, las especies de los árboles fundacionales.

Nosotros tenemos distintas especies por cuadras, es decir, en la calle 47 hay naranjos, en la calle 46 tenemos tilos, y así van variando. En otras calles tenemos plátanos. Son árboles, en muchos casos ya centenarios, que rompen las veredas, porque tienen raíces muy grandes de muchos años.

Entonces, nos debemos un debate para ver qué vamos a hacer, qué ciudad queremos respecto de los discapacitados, de los adultos mayores, de los niños que van en cochecitos. Ahí tenemos todo un tema que tenemos que trabajar y que la verdad hay una deuda de la política para con la sociedad.

