Ramón Salazar

Quién es
Nació el 20 de enero de 1975 en San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Es hijo mayor de Cecilio Salazar (electo en 2015 y 2019 como intendente de San Pedro). Abogado de profesión, se desempeñó durante varios años en el área de Legales de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), gremio en el que su padre ocupó el cargo de vicepresidente (Gerónimo "Momo" Venegas ocupaba la presidencia).
En 2015 Cecilio Salazar, integrante del Partido Fe, se presenta en la nómina de Cambiemos, asume como Intendente y designa a Ramón como Secretario de Legal y Técnica.
En 2019 acompaña a su padre en la lista de Juntos por el Cambio. Cecilio se presenta como intendente y Ramón ocupó el primer lugar como concejal, banca que no asume tras jurar como Secretario de Coordinación en el gabinete.
En 2021, Cecilio Salazar se presentó como tercer candidato a diputado provincial por el Frente de Todos y no alcanzó el piso. Luego pidió licencia en su cargo como intendente para asumir como director nacional del Belgrano Cargas en el Ministerio de Transporte, por lo que el Gobierno municipal quedó en manos de su hijo Ramón, siendo el primer concejal en la línea sucesoria.
El 27 de marzo de 2023 su padre vuelve a la intendencia de San Pedro tras un año y cuatro meses de su pedido de licencia. Se distancia de él, y en las elecciones 2023 se presenta como candidato a intendente por La Libertad Avanza.
Trayectoria política
Actualidad
Ex Intendente
San Pedro
Frente de Todos
2021
Intendente
San Pedro
Frente de Todos
San Pedro
Distancia a la plata237 Km
Cantidad de habitantes59.247
Superficie1.322 km²
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