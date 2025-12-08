Sergio Daniel “Tronco” Figliuolo

Nació el 13 de Junio de 1976. Vecino de San Justo, partido de La Matanza. De profesión, periodista y productor de radio y TV.

Tiene una larga trayectoria desde fines de los años noventa como productor en Pol-Ka, Rock & Pop, Cuatro Cabezas y teatro.

Creador del programa "Los Gumer", que se puede visualizar a través de su canal de YouTube, de temática videojuegos. Participó del programa Fantino 910, que conducía Alejandro Fantino, en radio La Red.

Conductor y accionista de la radio y canal de streaming 'Neura', que creó junto a Fantino. Varias de sus intervenciones en el espacio se han vuelto virales entre seguidores del gobierno de La Libertad Avanza, signada por polémicas, insultos y la "anti política".

Por su afinidad y cercanía al presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, a quien entrevistó en su programa, fue convocado para integrar la lista de La Libertad Avanza en las elecciones 2025. Fue candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires (noveno lugar), en la nómina que encabezó Diego Santilli, y resultó electo.