El presidente Javier Milei volverá a mostrarse en Mar del Plata, con una agenda que combinará recorrida territorial, gestos de campaña y el cierre de una nueva edición de la Derecha Fest, un encuentro que reunirá a referentes del oficialismo, dirigentes libertarios y figuras del pensamiento conservador.

El mandatario llegará a la ciudad acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además cumple un rol central como titular del partido La Libertad Avanza a nivel nacional. También formará parte de la comitiva el ministro del Interior, Diego Santilli, señalado dentro del oficialismo como uno de los posibles candidatos a gobernador bonaerense en 2027.

La actividad comenzará con una caminata prevista para las 20:30 en la intersección de Güemes y Avellaneda, donde Milei estará junto a Santilli, Karina Milei y referentes locales y nacionales del espacio libertario. Entre ellos se destacan el diputado Sebastián Pareja, presidente del partido en el distrito bonaerense, y la legisladora nacional Lilia Lemoine, una de las figuras más cercanas al Presidente.

Al día siguiente, Milei será el encargado de cerrar la Derecha Fest, un evento de carácter privado que ya tuvo ediciones anteriores. El antecedente más reciente fue a fines de julio pasado en la ciudad de Córdoba, también con Milei como orador principal, en la previa de las elecciones nacionales.

En esta oportunidad, el encuentro se realizará en el Horizonte Club de Playa y contará con una grilla de expositores que combina dirigentes políticos, intelectuales y referentes religiosos. Están invitados a subir al escenario Lilia Lemoine y su compañero de bancada Sergio Figliuolo, conocido como “Tronco”; el legislador Guillermo Montenegro, ex intendente de General Pueyrredón; los escritores Agustín Laje y Nicolás Márquez, habituales referentes del pensamiento liberal-conservador, y el pastor evangélico Gabriel Ballerini, entre otros.

