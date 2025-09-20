La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó un duro cuestionamiento el presidente Javier Milei, a quien acusó de "acelerar la fuga de dólares y poner al país al borde del “default”. En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Kirchner sostuvo que Milei habría gastado más de mil millones de dólares en apenas dos días.

Ads

Puede interesarte

“¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la única banda… es “LA BANDA DEL CARRY TRADE” DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!”, manifestó CFK.

La exmandataria cuestionó además los préstamos solicitados por Milei al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial y al BID, y expresó su sorpresa por los anuncios recientes de que se pedirían nuevos créditos a Estados Unidos. “Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo que estamos defendiendo el peso, cuando bien sabés que están financiando la fuga a dólar barato”, señaló.

Ads

Kirchner también recordó su gestión entre 2005 y 2012, en la que aseguró que se pagaron todos los préstamos del FMI heredados de gobiernos anteriores y se devolvieron los depósitos afectados por el “corralito” de 2001, criticando a los exfuncionarios Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger por su rol en los procesos de endeudamiento.

Finalmente, la vicepresidenta se refirió de manera irónica a declaraciones de Milei sobre grabaciones de audio y denuncias por coimas en discapacidad que tienen a Karina Milei en el ojo de la tormenta. El presidente dijo que se trata de una operación política y que los audios están hechos con IA.

Ads

“¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, “son audios de peluquería e inteligencia artificial”? Daaaaaale!!!

Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…” ¿No lo escuchaste?”

ALTA COIMERA

KARINA

ES ALTA COIMERA pic.twitter.com/pUNmD1dym8 — Gelatina (@somosgelatina) August 21, 2025

¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025