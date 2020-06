Los profesionales de la salud del Centro Médico Talar, junto a familiares de trabajadores, concentran frente a la clínica ubicada en el cruce de Panamericana y ruta 197 para exigir que los empleados contagiados tengan prestaciones médicas. Denuncian "abandono" por parte de la Clínica y la ART. Según denunciaron, hay 20 trabajadores contagiados y una enfermera está grave en terapia intensiva.

"Tenemos 20 compañeros contagiados, entre ellos médicos, enfermeros y mucamos. Los compañeros infectados cuando iban a su obra social, se encontraban con que no tenían cobertura médica ni ART porque el empleador no había pagado las cargas sociales", explicó a LaNoticia1.com Ruth Marcela Leites, enfermera del turno mañana y delegada de los trabajadores del centro médico.

"Como consecuencia de la desidia, hoy Flavia que es enfermera de la clínica lucha por su vida con un respirador artificial en una clínica de Flores", señaló la mujer, quien detalló que de los 20 trabajadores que resultaron infectados con Covid-19 positivo en el lugar, 7 se encuentran internados. De esos siete, dos están en estado crítico en terapia intensiva, donde se aguarda por su evolución.

Leites lamentó la "irresponsabilidad" del empleador por no ponerlos al tanto de la situación en la clínica luego de conocer los resultados de los hisopados: "A esto se le suma que nos enteramos que no tenemos cobertura de salud, no tenemos cobertura de ART. Los casos son reales, no son inventados y la catidad de contagios la relevamos nosotros porque desde la Clínica no hay información oficial".

De acuerdo a lo que indicó la delegada, "la clínica sigue funcionando con los pacientes que ya estaban internados desde antes de que aparezca esta ola de contagios, pero no acepta nuevas internaciones". "A los pacientes que ingresan por guardia y necesitan internación, los están derivando a la clínica Sagrado Corazón de Don Torcuato, que teambién es del mismo dueño", explicó.

Leites también señaló que desde que comenzó la pandemia, son los trabajadores quienes tienen que comprar ellos mismos los elementos para protegerse del coronavirus, porque CentroMet no los entregaba y como si fuese poco, en medio de la pandemia, le redujeron parte de su salario en el mes de mayo. "Esta situación también está pasando en otras clíncias de la Provincia", advirtió.

Por otra parte, Julio Ricardo, familiar de una enfermera de la clínica, contó que "a los trabajadores no los dejan hablar y otros tienen miedo porque la empresa persigue". "Ellos vienen reclamando que les den todos los materiales para trabajar como corresponde. Nunca se lo daban y el último día 30 se enteraron que ya había 16 casos con Covid-19 positivo. Y ahora ya hay cerca de 20", explicó.

"A los trabajadores infectados los dejaron tirados desde el día 30, no les dieron atención médica ni tampoco tienen ART. Hay una chica que en terapia intensiva con respirador mecánico y otras tres que también permanecen internadas. No sé que están esperando para actuar. No tiene ni un poquito de humanidad esta gente. Realmente es terrible lo que están haciendo", agregó el hombre.