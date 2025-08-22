Los días 13 y 14 de septiembre, el tradicional Hipódromo Municipal de Vedia (Ruta Nacional 7, km 315) se transformará en una gran fiesta en el Partido de Leandro N. Alem, Durante dos jornadas se fusiona lo mejor del folklore, el turismo rural y el encuentro comunitario.

El sábado 13, desde las 10:00, comenzarán las actividades con un acto oficial frente al Monumento al Caballo y el encendido del fogón, tradición que da inicio a la jornada criolla. Posteriormente, los visitantes podrán disfrutar del almuerzo campestre acompañado de destrezas criollas, como el juego de riendas, la carrera de sortijas, recados antiguos y pilchas criollas.

Al otro día, la ciudad vibrará con un colorido desfile criollo que recorrerá las calles principales. Luego, el predio volverá a cargarse con actividades similares al día anterior: destrezas, juegos y exhibición de carruajes. En el escenario actuarán figuras destacadas como Carlos Ramón Fernández, el Ballet Distrital, Los Majestuosos del Chamamé y, para cerrar la fiesta a pura energía, Damián Córdoba.

Estos dos días, de entrada libre y gratuita, ofrecen también un espacio para que artesanos, pilcheros y emprendedores exhiban sus productos tradicionales, mientras los visitantes recorren el patio de comidas donde se saborean delicias regionales

Datos claves

Nombre: 23º Fiesta Homenaje al Caballo

Fecha: 13 y 14 de septiembre de 2025

Lugar: Hipódromo Municipal de Vedia (Ruta Nacional 7, km 315), Partido de Leandro N. Alem

Inicio: Sábado y domingo desde las 10:00

