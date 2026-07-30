AUTOR
Ramiro Gómez
Turismo Bonaerense
Seis lagunas en la Provincia de Buenos Aires para desconectar entre naturaleza, pesca y paisajes inolvidablesDesde espejos de agua ideales para deportes náuticos hasta escenarios con historia y termas, opciones para descubrir en el territorio bonaerense.
Turismo Bonaerense
Escopark entra en su recta final con espectáculos, inflables y actividades para toda la familia en EscobarEl parque de invierno cerrará este fin de semana con propuestas recreativas, jornadas inclusivas y un recital homenaje al rock nacional.
Turismo Bonaerense
General Madariaga prepara la 11° Fiesta de las Escuelas Rurales con jineteadas, bailes y más de $100 millones en premiosEl tradicional encuentro reunirá durante cuatro jornadas propuestas camperas, música en vivo, destrezas criollas y sorteos que incluirán tres autos 0 km.
Turismo Bonaerense
Bragado celebra la Fiesta de la Pachamama con ceremonias ancestrales, música y entrada gratuitaLa localidad de Olascoaga será escenario de una jornada dedicada a las tradiciones de los pueblos originarios, con propuestas culturales, gastronomía y actividades para toda la familia.
Turismo Bonaerense
Fiestas populares en la Provincia de Buenos Aires 2026: Eventos turísticos gratuitos del 30 de julio al 6 de agostoLos destinos turísticos bonaerenses celebran en agosto, el mes de la Pachamama, con ceremonias ancestrales, actividades deportivas, circuitos guiados y festividades gastronómicas. Bragado honrará a la Madre Tierra con la Fiesta de la Pachamama en Olascoaga; Carmen de Areco realizará la 2.ª Fiesta del Alfajor y la Torta Negra; General Madariaga, la 11.ª Fiesta de las Escuelas Rurales, y Villa Gesell continuará con Invierno Medieval, que ofrece espectáculos tribales y combates del medioevo.
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