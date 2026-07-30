Ramiro Gómez

Turismo Bonaerense

Fiestas populares en la Provincia de Buenos Aires 2026: Eventos turísticos gratuitos del 30 de julio al 6 de agosto

Los destinos turísticos bonaerenses celebran en agosto, el mes de la Pachamama, con ceremonias ancestrales, actividades deportivas, circuitos guiados y festividades gastronómicas. Bragado honrará a la Madre Tierra con la Fiesta de la Pachamama en Olascoaga; Carmen de Areco realizará la 2.ª Fiesta del Alfajor y la Torta Negra; General Madariaga, la 11.ª Fiesta de las Escuelas Rurales, y Villa Gesell continuará con Invierno Medieval, que ofrece espectáculos tribales y combates del medioevo.