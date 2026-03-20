24 de marzo: A 50 años del golpe, en Almirante Brown realizan una vigilia con muestras de arte y shows musicales
Como es habitual, el Municipio de llevará adelante este lunes 23 de marzo una vigilia conmemorativa al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar. Será una una jornada cultural abierta a la comunidad en el Playón de la Memoria y los Derechos Humanos de Burzaco.
La vigilia se realizará desde las 17.00 del día 23 en el espacio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, y la propuesta incluirá muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo, con la participación de espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales, se informó oficialmente.
Durante la jornada se presentarán Teatro Envión 1 y 2 (17.00), el programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria N°28 (17.30), una radio abierta (18.00), el Ballet Querencia Madres (19.00), Bartolinas (19.30), la comparsa Muga al Borde (20.00), y el grupo Nueva Era Percusión (21.30).
Además, se podrá disfrutar de la obra “Blanco sobre Blanco” (22.30) y de la banda “Contra todos los males de este mundo” (23.00), con un tributo a Luis Alberto Spinetta, mientras que el cierre estará a cargo del tradicional Mural de las Velas (23.45).
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