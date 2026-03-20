La vigilia se realizará desde las 17.00 del día 23 en el espacio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, y la propuesta incluirá muestras, exposiciones, charlas y espectáculos en vivo, con la participación de espacios culturales, instituciones educativas y artistas locales, se informó oficialmente.

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Durante la jornada se presentarán Teatro Envión 1 y 2 (17.00), el programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria N°28 (17.30), una radio abierta (18.00), el Ballet Querencia Madres (19.00), Bartolinas (19.30), la comparsa Muga al Borde (20.00), y el grupo Nueva Era Percusión (21.30).

Además, se podrá disfrutar de la obra “Blanco sobre Blanco” (22.30) y de la banda “Contra todos los males de este mundo” (23.00), con un tributo a Luis Alberto Spinetta, mientras que el cierre estará a cargo del tradicional Mural de las Velas (23.45).

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