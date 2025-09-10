San Fernando se prepara para desarrollar una nueva edición del Encuentro Nacional de Artesanos, que reunirá a lo mejor del trabajo manual argentino en un evento de cinco días, al aire libre, en el corazón de la ciudad.

Del jueves 11 al lunes 15 de septiembre, desde las 10:00 hasta las 21:00, la Plaza Mitre, ubicada en Constitución al 900, será el escenario de este encuentro, organizado por el grupo de artesanos locales con el respaldo del Municipio.

Habrá más de 150 expositores que llegan de múltiples provincias argentinas con artesanías que incluyen platería, joyería en alpaca y bronce, cerámica, tejidos, macramé, objetos de decoración e indumentaria, entre otras creaciones.

Además, habrá incluyen actividades recreativas, música en vivo, circo y danza en cada jornada. El evento es gratuito y es ideal para disfrutar en familia o entre amigos.

Datos claves

Evento: 28º Encuentro Nacional de Artesanos

Entrada gratuita

Cuándo: Jueves 11 a lunes 15 de septiembre, de 10:00 a 21:00

Dónde: Plaza Mitre, Constitución al 900, San Fernando, Provincia de Buenos Aires

Descripción: Cinco días de arte con las mejores artesanías del país; actividades recreativas y espectáculos en vivo al aire libre

Organiza: Grupo de artesanos locales con el acompañamiento del Municipio de San Fernando