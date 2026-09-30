52° Peregrinación a Luján 2026: cómo funcionará el Tren Sarmiento este fin de semana
Se dispondrán servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento, durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Cuáles son los horarios especiales.
Este fin de semana se realiza la 52° Peregrinación Juvenil a Luján y el Tren Sarmiento confirmó que habrá servicios especiales para acompañar a los fieles.
Los refuerzos funcionan el sábado 3 y el domingo 4 de octubre entre Moreno y Luján, con frecuencias adicionales durante toda la jornada.
Además, durante la madrugada del domingo también funcionará un servicio eléctrico especial desde Moreno hasta Liniers, con paradas en todas las estaciones del recorrido.
Horarios del Tren Sarmiento por la Peregrinación a Luján
Los servicios adicionales circulan entre Moreno y Luján durante el sábado y el domingo. Estos son los horarios de cada jornada:
Sábado 3 de octubre
De Moreno a Luján:
04:30
- 05:30
- 07:00
- 07:50
- 09:36
- 10:21
- 12:13
- 13:13
- 14:43
- 15:48
- 17:31
- 18:08
- 19:59
- 20:58
- 22:46
- 23:43
De Luján a Moreno:
05:54
- 06:54
- 08:24
- 09:14
- 11:00
- 11:45
- 13:37
- 14:37
- 16:07
- 17:12
- 18:55
- 19:32
- 21:23
- 22:22
Domingo 4 de octubre
De Moreno a Luján:
- 00:48
- 01:39
- 02:29
- 03:55
- 04:30
- 05:30
- 07:00
- 08:01
- 10:21
- 12:13
- 13:13
- 17:28
De Luján a Moreno:
- 00:10
- 01:08
- 02:12
- 03:03
- 03:59
- 04:48
- 05:20
- 05:54
- 08:24
- 09:25
- 11:45
- 13:37
- 16:07
- 18:52
Servicio especial de Moreno a Liniers
Como parte del operativo por la peregrinación, el domingo a las 2:30 hay un servicio eléctrico especial que sale desde Moreno con destino a Liniers.
El tren realiza paradas en todas las estaciones del recorrido y suma una alternativa para quienes regresan de Luján durante la madrugada.
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