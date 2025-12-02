53° Fiesta Nacional del Gaucho en General Madariaga con cierre estelar de la Delio Valdez
Una celebración única que honra la identidad criolla del 5 al 7 de diciembre.
General Madariaga se prepara para recibir, del 5 al 7 de diciembre, una nueva edición de la Fiesta Nacional del Gaucho, uno de los eventos tradicionales más esperados de la provincia de Buenos Aires. Organizada por la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho, la celebración reúne destrezas criollas, música y danza.
La fiesta comenzará el viernes, con el clásico traslado en carruaje de la Virgen de Luján desde el Centro Tradicionalista hasta el Parque Anchorena. El ritual “Abriendo Tranqueras a los Cuatro Rumbos” marcará el inicio oficial con homenajes, misa de campaña y el imponente Pericón Nacional. Por la noche, la actividad se trasladará a la Chacra de la Fiesta, donde el escenario Argentino Luna reunirá números musicales, danza y destrezas criollas.
El sábado, la ciudad vivirá “La Vuelta al Pago”, un desfile que convierte las calles en una pasarela de carrozas alegóricas, instituciones, reinas invitadas y las Buenas Mozas postulantes a Flor del Pago. Luego, nuevamente la Chacra será epicentro de jineteadas, pruebas de riendas, música y la elección de la Flor del Pago, uno de los momentos más esperados por los visitantes.
El cierre llegará el domingo con “Cantos, Potros y Guitarras”, que inicia temprano con el Desfile de Gala, donde los jinetes lucen sus mejores pilchas. Al mediodía comenzará la Gran Jineteada, con Broche de Oro incluido, y durante toda la tarde y noche habrá comidas típicas, artesanías, tropillas, artistas destacados y la presentación de la nueva Flor del Pago. Este año, además, la jornada final contará con un cierre musical de lujo: La Delio Valdez.
En paralelo, el jueves previo tendrá lugar el tradicional Desfile de Modas y presentación de aspirantes a Flor del Pago.
DATOS CLAVES – FIESTA NACIONAL DEL GAUCHO 2025
📅 Fecha: 5, 6 y 7 de diciembre de 2025 (con desfile de modas el jueves 4)
📍 Lugar: General Madariaga – Chacra de la Fiesta y Parque Anchorena
🎪 Organiza: Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho
📞 Contactos
Organización general: 02267 55-5201 – [email protected]
Puestos y feriantes: Martín Escuer (2267) 639841
🎟 Entradas:
Jueves: $10.000 (socios gratis)
Viernes: $20.000 (socios y adquirentes de rifa gratis)
Sábado: $30.000 (socios y adquirentes de rifa gratis)
Domingo: $45.000 (socios y adquirentes de rifa gratis)
✨ Actividades destacadas:
- Procesión y ceremonia “Abriendo Tranqueras”
- Desfile de carrozas
- Desfile de gala y tropillas
- Jineteadas y pruebas de riendas
- Elección de la Flor del Pago
- Gastronomía criolla y feria artesanal
- Espectáculos folclóricos y artistas nacionales
- Cierre musical: La Delio Valdez
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión