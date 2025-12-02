General Madariaga se prepara para recibir, del 5 al 7 de diciembre, una nueva edición de la Fiesta Nacional del Gaucho, uno de los eventos tradicionales más esperados de la provincia de Buenos Aires. Organizada por la Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho, la celebración reúne destrezas criollas, música y danza.

Ads

La fiesta comenzará el viernes, con el clásico traslado en carruaje de la Virgen de Luján desde el Centro Tradicionalista hasta el Parque Anchorena. El ritual “Abriendo Tranqueras a los Cuatro Rumbos” marcará el inicio oficial con homenajes, misa de campaña y el imponente Pericón Nacional. Por la noche, la actividad se trasladará a la Chacra de la Fiesta, donde el escenario Argentino Luna reunirá números musicales, danza y destrezas criollas.

El sábado, la ciudad vivirá “La Vuelta al Pago”, un desfile que convierte las calles en una pasarela de carrozas alegóricas, instituciones, reinas invitadas y las Buenas Mozas postulantes a Flor del Pago. Luego, nuevamente la Chacra será epicentro de jineteadas, pruebas de riendas, música y la elección de la Flor del Pago, uno de los momentos más esperados por los visitantes.

Ads

El cierre llegará el domingo con “Cantos, Potros y Guitarras”, que inicia temprano con el Desfile de Gala, donde los jinetes lucen sus mejores pilchas. Al mediodía comenzará la Gran Jineteada, con Broche de Oro incluido, y durante toda la tarde y noche habrá comidas típicas, artesanías, tropillas, artistas destacados y la presentación de la nueva Flor del Pago. Este año, además, la jornada final contará con un cierre musical de lujo: La Delio Valdez.

En paralelo, el jueves previo tendrá lugar el tradicional Desfile de Modas y presentación de aspirantes a Flor del Pago.

Ads

DATOS CLAVES – FIESTA NACIONAL DEL GAUCHO 2025

📅 Fecha: 5, 6 y 7 de diciembre de 2025 (con desfile de modas el jueves 4)

📍 Lugar: General Madariaga – Chacra de la Fiesta y Parque Anchorena

Ads

🎪 Organiza: Asociación Civil Fiesta Nacional del Gaucho

📞 Contactos

Organización general: 02267 55-5201 – [email protected]

Puestos y feriantes: Martín Escuer (2267) 639841

🎟 Entradas:

Jueves: $10.000 (socios gratis)

Viernes: $20.000 (socios y adquirentes de rifa gratis)

Sábado: $30.000 (socios y adquirentes de rifa gratis)

Domingo: $45.000 (socios y adquirentes de rifa gratis)

✨ Actividades destacadas:

Procesión y ceremonia “Abriendo Tranqueras”

Desfile de carrozas

Desfile de gala y tropillas

Jineteadas y pruebas de riendas

Elección de la Flor del Pago

Gastronomía criolla y feria artesanal

Espectáculos folclóricos y artistas nacionales

Cierre musical: La Delio Valdez