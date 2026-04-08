El Municipio de Moreno abrió una convocatoria para encontrar familias, tutores o referentes afectivos para seis adolescentes que esperan un entorno familiar. La iniciativa se desarrolla bajo el programa ‘Entrelazos’, con el lema “por el derecho a vivir en familia”.

Ads

Se trata de Diego (16), Inés (14), Yesica (15), Álvaro (14), Lisandro (15) y Laura (16). La convocatoria se articula con el Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, donde hay diversas medidas judiciales vigentes para garantizar su cuidado y acompañamiento integral.

El objetivo del Municipio es asegurar que niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno con contención, vínculos afectivos y oportunidades de desarrollo personal. Desde el Gobierno local remarcaron que se busca fortalecer políticas públicas para garantizar el derecho a vivir en familia.

Ads

Cómo postularse

Los interesados pueden inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires:

También se puede contactar a los juzgados intervinientes del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez:

Ads

Juzgado de Familia N°1 – referencia 27512, correo: [email protected]

– referencia 27512, correo: [email protected] Juzgado de Familia N°2 – referencias 27712 / 24866, correo: [email protected]

– referencias 27712 / 24866, correo: [email protected] Juzgado de Familia N°3 – referencias 28313 / 3000-6861, correo: [email protected]

Para orientación y acompañamiento, el programa Entrelazos recibe consultas por correo: [email protected].