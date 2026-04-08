6 adolescentes buscan familia en Moreno y abren la convocatoria pública para adopción: cómo postularse
Tienen entre 14 y 16 años y esperan una familia o un referente afectivo. El Municipio de Moreno abrió la convocatoria pública en el marco del programa ‘Entrelazos’ para garantizar su derecho a vivir en un hogar con contención.
El Municipio de Moreno abrió una convocatoria para encontrar familias, tutores o referentes afectivos para seis adolescentes que esperan un entorno familiar. La iniciativa se desarrolla bajo el programa ‘Entrelazos’, con el lema “por el derecho a vivir en familia”.
Se trata de Diego (16), Inés (14), Yesica (15), Álvaro (14), Lisandro (15) y Laura (16). La convocatoria se articula con el Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, donde hay diversas medidas judiciales vigentes para garantizar su cuidado y acompañamiento integral.
El objetivo del Municipio es asegurar que niñas, niños y adolescentes crezcan en un entorno con contención, vínculos afectivos y oportunidades de desarrollo personal. Desde el Gobierno local remarcaron que se busca fortalecer políticas públicas para garantizar el derecho a vivir en familia.
Cómo postularse
Los interesados pueden inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires:
- Sitio web: https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx
- Correo: [email protected]
- Teléfono: (0221) 410-4400, internos 42897 / 56037
También se puede contactar a los juzgados intervinientes del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez:
- Juzgado de Familia N°1 – referencia 27512, correo: [email protected]
- Juzgado de Familia N°2 – referencias 27712 / 24866, correo: [email protected]
- Juzgado de Familia N°3 – referencias 28313 / 3000-6861, correo: [email protected]
Para orientación y acompañamiento, el programa Entrelazos recibe consultas por correo: [email protected].
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión