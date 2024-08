En la intersección de la Avenida Perón y la Ruta 3, en el partido bonaerense de Las Flores, se encuentra la planta de Patronelli, una histórica fábrica de acoplados y semirremolques que fue un pilar en la comunidad por más de 60 años. Sin embargo, una reciente obra de pavimentación gestionada por la Municipalidad de Las Flores generó frustración entre sus propietarios.

El titular de la compañía, Gabriel Patronelli, se mostró visiblemente afectado por la decisión de las autoridades locales de asfaltar solo la mitad de la calle que da acceso a su planta. "Hace 60 años que estamos esperando una repavimentación correcta de la calle Perón y ahora tenemos un problema: vienen a hacer el trabajo y sólo asfaltar la mitad de la calle, dejando la otra mitad rota", expresó con indignación.

La obra, ejecutada por el gobierno de Alberto Gelené, de Unión por la Patria, dejó a la compañía en una situación difícil. "No puede ser que después de 40 años de no hacer nada, ahora vengan y solo repavimenten la mitad. Lo único que pido son los 20 o 30 metros que faltan para cubrir la parte frontal de mi industria", demandó Patronelli, señalando que esta situación también perjudica a la imagen de la ciudad.

La planta de Patronelli no es una fábrica cualquiera; es una de las más antiguas de Las Flores, y su dueño enfatiza la importancia de una obra bien hecha para el prestigio de la empresa y la ciudad. "Pido por favor que las autoridades sean responsables con las obras porque no me pueden dejar una industria cortada por la mitad. No estoy enojado, pero si vas a hacer un trabajo que hace 60 años que no se hace, hacelo bien", insistió.

Patronelli también expresó su preocupación por la falta de claridad y planificación en la ejecución de la obra. "Estoy hablando con las autoridades, pero no me dicen si van a completar la obra. Quiero saber quién hizo los planos y dónde está la documentación que dice que hay que arrancar desde este punto", cuestionó en diálogo con el medio local Las Flores TV.

La frustración de Patronelli se hace evidente cuando imagina el impacto que esta obra mal ejecutada podría tener en su negocio. "Imaginate que acá viene gente de todo el país. ¿Qué van a pensar cuando vean que me hicieron solo la mitad de la calle? Hagamos las cosas bien", concluyó, dejando claro que, de no obtener respuestas satisfactorias, está dispuesto a llevar su reclamo a la justicia.