Con un distrito aún sufriendo las consecuencias de caminos destruidos y campos inundados, un proyecto de Ordenanza Impositiva impulsado por la intendenta del PRO, María José Gentile, enviado al Concejo Deliberante pretendía un aumento que terminó siendo modificado.

Ads

El próximo lunes 29, será la sesión de Grandes Contribuyentes, donde termina el tratamiento del Presupuesto 2026 y podría quedar ratificado el nuevo valor.

En su primera sesión con la nueva conformación del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio, los ediles no reunieron consenso. Se firmó un dictamen por mayoría con el voto del PRO y de La Libertad Avanza y un dictamen por minoría, con la firma del Bloque UCR.

Ads

En el primero de los casos, buscaba un aumento en las Tasas, en ABL un 35% y en Tasa de Red Vial, el 50%. Mientras que el dictamen con firma de la UCR, solicitaba un aumento del 20% de las tasas, basado esto en la proyección de inflación que se prevé para el ejercicio 2026, según el BCR, argumento el concejal Ignacio Palacios.

El proyecto pretendía elevar el costo promedio por hectárea de los actuales $7100 a $10.662. No obstante, la intención del partido fue desaprobada por mayoría y el nuevo valor quedó en $8530 por hectárea y la suba fue de $1430. Este partido bonaerense es uno de los afectados por las inundaciones. El proyecto presentado por la bancada radical contempló el no pago de tasa red vial para aquellos productores presentado en emergencia hídrica.

Ads

Según publicó El Regional Digital, a la hora de votar los ediles aprobaron por mayoría el dictamen presentado por el Bloque UCR, que solicitó el aumento del 20% en las Tasas Municipales, a excepción de algunas administrativas. Votaron por la positivo los concejales de UCR, PRO y Fuerza Patria, se abstuvo de votar, el Bloque La Libertad Avanza.

Por su parte la ordenanza de aumento en la Tasa de Bomberos Voluntarios, recibió el voto unánime del cuerpo legislativo.

El próximo paso se dará el lunes 29 con la Sesión de Mayores Contribuyentes que deberán aprobar o desaprobar lo tratado por los ediles.

Ads

Previo al tratamiento legislativo, el Concejal Ignacio Palacios en dialogo con El Regional Digital se refirió al dictamen de la UCR, indicando que lo presentado por el Ejecutivo municipal no plantea obras o la incorporación de maquinarias, y este es un pedido de Sociedad Rural de 9 de Julio y de otras entidad, dijo.