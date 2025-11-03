El Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó en los últimos días la citación a la intendenta María José Gentile o, en su defecto, a la Secretaria de Desarrollo Comunitario, María Alejandra Márquez, para que informe sobre la situación de la Casa de Abrigo tras denuncias por presunto abuso sexual y otras irregularidades en el funcionamiento del lugar.



Según informó El Nueve de Julio, el proyecto ingresó el miércoles 29 de octubre por La Libertad Avanza, que destacó “graves hechos” y mencionó dos denuncias formales IPP 09-00-016179/25 e IPP 09-0009854/25 realizadas por familiares de menores alojados en la institución. La votación en la sesión especial del jueves 30 fue de 12 concejales a favor y 9 en contra, con el pedido del Pro de que la sesión sea secreta por la sensibilidad del caso.

De acuerdo a lo que detalló ese medio local, el pedido incluye información sobre el funcionamiento estructural de la Casa de Abrigo, el equipo interdisciplinario, responsabilidades del personal y la veracidad del cierre del lugar. Además, se adjuntó un pedido de informes previo de la UCR de agosto de 2025, que señalaba “ciertas irregularidades” en la institución.

Este episodio se da en un contexto político complejo para Gentile, quien enfrenta una oposición mayoritaria en el Concejo. Según un análisis del medio local Cadena Nueve, la gestión de intendenta afronta distintos problemas como la falta de recursos y las dificultades estructurales de la ciudad, incluyendo la crisis hídrica que afecta al distrito.

