El Parque General San Martín estaba cerrado hace un mes tras detectar la presencia de cianobacterias en la laguna del predio al encontrar aves muertas en los márgenes del espejo de agua de 9 kilómetros. Luego de intensas lluvias, lo vuelven a abrir.

“El Parque General San Martin reabre sólo para actividades deportivas o recreativas como caminar, correr o andar en bici. No se pueden realizar actividades que impliquen interactuar con la laguna, como la pesca”, aclaró el Director General de Espacios Verdes, Juan Miguel Valenti.

El funcionario explicó que las lluvias que cayeron ayudaron a disolver las cianobacterias pero esto no implica que no estén más en el agua. Por eso, no se puede usar la laguna.