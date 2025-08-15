A 32 años de la desaparición de Miguel Bru: Familiares y amigos del estudiante de la UNLP realizan vigilia en La Plata
En constante reclamo de justicia, familiares y organizaciones convocaron a una vigilia este domingo frente a la comisaría novena, donde en 1993 el joven fue torturado y asesinado.
La actividad se desarrollará desde las 19.00 del domingo y hasta las 2.00 del lunes, en coincidencia con el horario en que, 32 años atrás, la Policía Bonaerense lo ingresó a la comisaría para torturar a Miguel Bru.
El estudiante de periodismo de la UNLP fue sacado sin vida del lugar y su cuerpo continúa desaparecido hasta la fecha.
Se exigirá avances en la causa, y la actividad incluirá una radio abierta y colecta solidaria.
Vale destacar que el Gobierno de la Provincia mantiene una recompensa de hasta $5.000.000 para quien aporte datos, bajo reserva de identidad, que permitan ubicar el cuerpo de Miguel Bru.
