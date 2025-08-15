La actividad se desarrollará desde las 19.00 del domingo y hasta las 2.00 del lunes, en coincidencia con el horario en que, 32 años atrás, la Policía Bonaerense lo ingresó a la comisaría para torturar a Miguel Bru.

El estudiante de periodismo de la UNLP fue sacado sin vida del lugar y su cuerpo continúa desaparecido hasta la fecha.

Se exigirá avances en la causa, y la actividad incluirá una radio abierta y colecta solidaria.

Vale destacar que el Gobierno de la Provincia mantiene una recompensa de hasta $5.000.000 para quien aporte datos, bajo reserva de identidad, que permitan ubicar el cuerpo de Miguel Bru.

