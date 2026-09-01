A 4 años del intento de magnicidio contra Cristina: Máximo Kirchner fue el principal orador del acto en San José 1.111
El legislador camporista dijo que la expresidenta “no está proscripta” si no que están "proscriptos" los que quieren votarla. Kicillof no figura entre los firmantes del documento que sí rubricaron 23 partidos políticos y otros dirigentes en apoyo a Cristina, aunque sí cuestionó la investigación y reclamó avances en el caso.
El diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal de un acto a cuatro años del atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner en San José 1111.
Desde las 18, arribaron dirigentes y militantes en una jornada que tuvo distintos mensajes de apoyo como un documento firmado por 23 partidos políticos y dirigentes, titulado "La democracia no admite la eliminación del adversario", a excepción del gobernador Axel Kicillof y otros de sus pares del peronismo. No obstante ello, el mandatario bonaerense se expresó, cuestionó la investigación y reclamó avances sobre los autores intelectuales.
En cuanto al acto a pie de calle, el legislador subió a un escenario montado a pocos metros del balcón, donde luego apareció Cristina para saludar a militantes presentes.
Máximo afirmó que la presidenta del Partido Justicialista “se prepara" y “por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”. "Nos está diciendo que nos quebremos", dijo, y que la expresidenta “no está proscripta” si no que están "proscriptos" los que quieren votarla.
Al momento de contextualizar lo que ocurría aquel día, el 1 de septiembre de 2022, sostuvo: “Veníamos de un escenario donde la figura de la compañera Cristina había sido tratada por muchos medios de comunicación, por el fiscal (del juicio “Causa Vialidad”, Diego) Luciani y por una mafia judicial como una verdadera mierda humana”, señaló.
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