El diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal de un acto a cuatro años del atentado contra la ex presidenta Cristina Kirchner en San José 1111.

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Desde las 18, arribaron dirigentes y militantes en una jornada que tuvo distintos mensajes de apoyo como un documento firmado por 23 partidos políticos y dirigentes, titulado "La democracia no admite la eliminación del adversario", a excepción del gobernador Axel Kicillof y otros de sus pares del peronismo. No obstante ello, el mandatario bonaerense se expresó, cuestionó la investigación y reclamó avances sobre los autores intelectuales.

En cuanto al acto a pie de calle, el legislador subió a un escenario montado a pocos metros del balcón, donde luego apareció Cristina para saludar a militantes presentes.

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Máximo afirmó que la presidenta del Partido Justicialista “se prepara" y “por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”. "Nos está diciendo que nos quebremos", dijo, y que la expresidenta “no está proscripta” si no que están "proscriptos" los que quieren votarla.

Al momento de contextualizar lo que ocurría aquel día, el 1 de septiembre de 2022, sostuvo: “Veníamos de un escenario donde la figura de la compañera Cristina había sido tratada por muchos medios de comunicación, por el fiscal (del juicio “Causa Vialidad”, Diego) Luciani y por una mafia judicial como una verdadera mierda humana”, señaló.

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