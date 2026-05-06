La propuesta contará con la voz del relator Agustín Di Benedetto, quien recreará los partidos más importantes del torneo como si se estuvieran disputando en tiempo real. El ciclo se emitirá todos los miércoles de mayo a las 19.00, con ambientación sonora, ruido de estadio y comentaristas invitados, buscando transportar a la audiencia a uno de los momentos más gloriosos del fútbol argentino.

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El recorrido comenzará el miércoles 6 de mayo con el partido de octavos de final frente a Uruguay. Luego continuará el 13 de mayo será el turno del recordado duelo ante Inglaterra por los cuartos de final; el 20 de mayo se revivirá la semifinal contra Bélgica; y el 27 de mayo llegará el cierre con la final frente a Alemania.

La iniciativa invita tanto a quienes vivieron aquella epopeya como a las nuevas generaciones que no fueron testigos de ese momento histórico, a experimentar la emoción de un Mundial que quedó grabado para siempre en la memoria colectiva.

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