Hoy comenzarán las pericias para determinar el origen del incendio que arrasó parte del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, dejando más de una veintena de heridos.

Tras el pánico desatado el viernes por la noche por el voraz siniestro, este domingo se reavivaron las llamas cuando todo parecía estar bajo control.

En este marco, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó ayer que el humo no es tóxico, y anticipó que dejarán que el fuego se apague solo para preservar la investigación.

“El fuego está prácticamente finalizado, todavía quedan unos pequeños focos que los bomberos han decidido que se apaguen de manera natural para no entorpecer la investigación", añadió.

A su vez, Granados confirmó que las llamas iniciaron en una fábrica de agroquímicos y por el viento se extendieron a otras cinco fábricas del predio.

